Appuntamento con il Balletto di Mosca al teatro Rossini di Civitanova Marche In scena venerdì 20 dicembre "Lo schiaccianoci"

65 Letture Cultura e Spettacoli

Appuntamento fuori abbonamento per le feste di Natale venerdì 20 dicembre al Teatro Rossini di Civitanova Marche con Lo schiaccianoci del Balletto di Mosca – Russian Classical Ballet, proposto nella stagione promossa dal Comune con l’Azienda Teatri di Civitanova e l’AMAT e realizzata con il contributo di Regione Marche e MiC.

L’ambientazione con i suoi colori vivaci negli arredi e gli elegantissimi costumi sempre in stile, le eccezionali caratteristiche tecniche e artistiche dei protagonisti che interpretano le coreografie di Marius Petipa conducono immediatamente nel clima della fiaba natalizia per eccellenza.

Lo schiaccianoci, il magnifico balletto classico, è rappresentato dall’acclamata e prestigiosa compagnia Russian Classical Ballet, composta da un cast di stelle del balletto russo. La storia è quella di una ragazza che sogna un principe. In una selvaggia battaglia contro il re dei topi, lo schiaccianoci è in pericolo. Clara, superando le sue stesse paure, entra in questa battaglia e lancia la sua scarpa, annientando la terribile creatura e rompendo l’incantesimo. Lo schiaccianoci diventa un bellissimo principe. La fredda notte copre la città di fiocchi di neve. Lo schiaccianoci porta Clara nel suo regno, il Regno dei Dolci, dove la Fata dello Zucchero condivide la gioia con tutti i bambini che, come Clara, possono ancora sognare. Una storia che attiva l’immaginazione conducendo lo spettatore nel regno della fantasia.

La composizione di The nutcracker ha reso immortale il genio Čajkovskij, esaltandolo, in passaggi melodici come Danza dello zucchero fatato e Il valzer dei fiori.

Il Balletto di Mosca – Russian Classical Ballet con la direzione artistica di Evgeniya Bespalova si propone, già dalla sua fondazione avvenuta nel 2005 nella città di Mosca, di conservare integralmente la tradizione del balletto classico russo. La compagnia è composta da un cast di ballerini diplomati nelle più prestigiose scuole coreografiche: Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk, Perm. Corpo di ballo e solisti, provenienti dalle principali compagnie russe, danno corpo a questo ensemble, nel quale preparazione accademica ed esperienze internazionali si sposano con talenti emergenti nel panorama della danza classica moscovita.

Informazioni: Teatro Rossini 0733 812936, AMAT 071 2072439 e biglietterie circuito vivaticket anche on line. Inizio spettacolo ore 21.15.