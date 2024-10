Doppia tappa nelle Marche per lo spettacolo teatrale “Non si fa così” Martedì 29 e mercoledì 30 ottobre a Macerata, giovedì 31 e venerdì 1° novembre a San Benedetto del Tronto

Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace diretti da Francesco Zecca giungono nelle Marche con Non si fa così di Audrey Schebat. Lo spettacolo inaugura martedì 29 e mercoledì 30 ottobre la stagione del Teatro Lauro Rossi di Macerata e il 31 ottobre e 1 novembre quella del Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto, promosse dai rispettivi Comuni con l’AMAT e realizzate con il contributo della Regione Marche e del MiC.

Una sola notte per lasciarsi o per amarsi di nuovo. Una sola notte per reinventare il proprio destino. Un testo che, alternando rabbia e umorismo con una forza insolita, scuote i suoi personaggi divertendo ed emozionando il pubblico. Francesca e Giulio sono in apparenza una coppia stabile e solida. Una sera Francesca, pianista di fama mondiale, torna inaspettatamente da un viaggio di lavoro e trova Giulio, riconosciuto psicoanalista, in piedi sul tavolo della loro cucina, attaccato al lampadario, pronto a commettere un gesto estremo. Sventato l’irreparabile, la necessità di comprendere il comportamento del compagno prende subito il posto dell’iniziale shock. Francesca rimane attonita e s’interroga sull’accaduto che le appare inspiegabile e senza alcuna avvisaglia. Ne segue una notte durante la quale la coppia è costretta a fare il punto sulle loro vite, sulle scelte, sulle non scelte, sull’inconciliabilità di alcuni pensieri e azioni. In discussione, infine, la relazione, la sua longevità, il desiderio, l’inadeguatezza. Ci si nasconde ogni giorno dietro le proprie routine, aggrappati a un lavoro più o meno soddisfacente, alla ricerca di quei successi tanto agognati che nel tempo si sono trasformati da motore delle esistenze a trappole per le anime.

Davanti a un grande dolore ci sono due possibilità: o si soccombe o si ritrova la motivazione per riaccendere lo sguardo, smascherando le anime e rimettendo in luce i nascondigli dei cuori.

Lo spettacolo è prodotto da Argot Produzioni, in collaborazione con Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito.

Informazioni e prevendite: Macerata biglietteria dei Teatri 0733 230735, San Benedetto del Tronto biglietteria del Teatro Concordia 0735 588246, AMAT 071 2072439 e biglietterie circuito vivaticket (anche on line).

Inizio spettacoli: Macerata ore 21, San Benedetto del Tronto ore 20.45.