Al via la vendita degli abbonamenti per la nuova stagione del teatro Rossini di Civitanova Avrà inizio a partire da giovedì 26 settembre

Da giovedì 26 settembre sono in vendita i nuovi abbonamenti della stagione 2024-25 del Teatro Rossini di Civitanova Marche promossa dal Comune con l’Azienda Teatri di Civitanova e l’AMAT, con il contributo di Regione Marche e MiC. La vendita si svolge presso la biglietteria del Teatro Rossini (0733 812936), giovedì e venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 10 alle ore 12 e del Teatro Annibal Caro (0733 892101) il venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Sono previste diverse tipologie di abbonamento con un costo da 91 a 186 euro.

7 spettacoli da novembre ad aprile compongono il cartellone in abbonamento. Attore, regista, conduttore e autore poliedrico, dal carisma straordinario e dalla comicità irriverente, a Paolo Ruffini il 12 novembre il compito di inaugurare la stagione con il nuovo e imperdibile spettacolo Din Don Down, un concentrato di spregiudicata ironia e brillante improvvisazione con la Compagnia Mayor Von Frinzius, attori con disabilità, accompagnati dalle note di Claudia Campolongo al pianoforte. Giocare e ridere con la musica e le canzoni, impresa facile per Elio e la sua band di giovanissimi virtuosi che, dopo il grande successo di Ci vuole orecchio, il 10 dicembre si divertono in Quando un musicista ride a esplorare e reinventare quell’immenso repertorio seriamente comico ai confini tra canto e disincanto che, soprattutto intorno agli anni ‘60, ha percorso la musica, la canzone, il cabaret e il teatro italiano. La regia e la drammaturgia dello spettacolo sono di Giorgio Gallione, gli arrangiamenti musicali di Paolo Silvestri, con Elio in scena ci sono Alberto Tafuri pianoforte, Martino Malacrida batteria, Pietro Martinelli basso e contrabbasso, Matteo Zecchi sassofono, Giulio Tullio trombone. Ti sposo ma non troppo con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta, che firma anche la regia, l’8 gennaio mescola con abilità la leggerezza della commedia con un mood romantico in una nuova edizione aggiornata al tempo presente, ricca di emozioni e colpi di scena che vede in scena anche Fabio Avaro e Siddhartha Prestinari. Una “farsa trascendentale” retta sull’assurdo con una tessitura umoristica ed elementi riflessivi e irrazionali. A dare corpo e voce in questo quadro a Il fu Mattia Pascal, celebre romanzo di Luigi Pirandello, è il 6 febbraio Geppy Gleijeses, diretto da Marco Tullio Giordana. Un cast al femminile per la commedia Fiori d’acciaio di Robert Harling il 7 marzo, con Barbara De Rossi, Martina Colombari, Gabriella Silvestri, Alessandra Ferrara, Caterina Milicchio e Cristina Fondi. «Fiori d’acciaio, nella sua versione cinematografica, è uno dei romanzi di formazione della mia prima giovinezza – dichiara Michela Andreozzi che condivide la regia con Massimiliano Vado –, storie di donne, grandi figure femminili che crescono, sbagliano, si confrontano, amano, odiano, combattono». Spazio al musical il 18 e 19 marzo (19 marzo fuori abbonamento) con Grease della Compagnia della Rancia, traduzione di Michele Renzullo, adattamento e regia di Saverio Marconi. Con più di 50.000 spettatori che hanno già applaudito lo spettacolo nei soli primi tre mesi del tour 2024, Grease si conferma il musical più amato, una festa travolgente che accende le platee italiane e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”. A concludere il cartellone in abbonamento il 10 aprile La milonga del fútbol, storie potenti, intrise di romanticismo e italianità, raccontate dalla voce di Federico Buffa e impreziosite da Alessandro Nidi al pianoforte e Mascia Foschi al canto. Un excursus appassionato e appassionante sulle figure che hanno fatto la storia del calcio mondiale da Renato Cesarini, a Omar Sivori fino a Diego Armando Maradona.

Appuntamento fuori abbonamento per le feste di Natale il 20 dicembre con Lo Schiaccianoci del Balletto di Mosca – Russian Classical Ballet. Biglietti in vendita contestualmente agli abbonamenti, dal 26 settembre.

Informazioni AMAT 071 2072439, Uffici TDIC 0733 812936 e biglietteria@teatridicivitanova.com.