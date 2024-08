Rapina a mano armata in una farmacia di Civitanova Marche Indagini in corso da parte dei Carabinieri per risalire all'identità del malvivente

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di giovedì 29 agosto a Civitanova Marche, dove un rapinatore ha fatto irruzione in una farmacia.

Il malvivente è entrato in azione intorno alle ore 19.30 presso la farmacia De Giovanni di piazza dell’Unità, a Civitanova Alta: con un coltello in mano e un casco in testa per non essere riconoscibile, si è fatto consegnare alcune centinaia di euro presenti in cassa, per poi darsi alla fuga e far perdere le proprie tracce.

Grande spavento sia per i dipendenti che per i clienti presenti al momento del fatto. Sull’episodio sono ora in corso le indagini da parte dei Carabinieri del comando locale.