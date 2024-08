San Severino Marche, Lorenzo Barone racconta le sue avventure Nella serata di venerdì 30 agosto: nell'occasione presenterà anche il suo libro "Dove finisce l'orizzonte"

Dai 100mila chilometri in bicicletta all’ultima sfida in kayak e tenda tra i fiordi norvegesi, dalla Siberia a pedali in pieno inverno alla traversata dei ghiacci d’Islanda. Lorenzo Barone, 26 anni, viaggiatore umbro che con le sue imprese ha attraversato tre continenti e 64 Paesi, racconterà le esperienze degli ultimi 9 anni di avventure in occasione dell’evento “Il viaggio” in programma per venerdì 30 agosto, alle ore 21 ad ingresso gratuito, al cinema comunale Italia di San Severino Marche.

L’appuntamento è promosso dall’Asd Bike Zone. Barone, un vero avventuriero nonostante la sua giovane età, parlerà del suo approccio all’avventura, di come queste esperienze lo hanno cambiato interiormente, delle varie culture con le quali ha avuto modo di entrare in contatto e di quanto una bici o un paio di scarpe possano portare una persona lontano e quindi della potenzialità di un approccio più semplice e sostenibile a contatto con la natura. E da ultimo presenterà anche il suo libro “Dove finisce l’orizzonte” edito da Sperling &Kupfer.