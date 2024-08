Latitante rintracciato e arrestato in un B&B abusivo a Civitanova Marche In carcere un 36enne condannato a quattro anni di reclusione per spaccio di stupefacenti

Scovato in un B&B abusivo a Civitanova Marche un latitante di 36 anni, italiano, sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Macerata.

L’uomo era stato condannato in via definitiva a quattro anni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti: dai primi giorni del mese di luglio, tuttavia, aveva fatto perdere le proprie tracce nel tentativo di sfuggire alla cattura.

Le accurate indagini condotte dai Carabinieri sono valse a rintracciarlo presso un Bed&Breakfast situato a Civitanova Marche. Le forze dell’ordine vi si sono recate nelle prime ore della mattinata di giovedì 1° agosto: il 36enne, che non ha opposto alcuna resistenza all’arresto, è stato quindi trasferito nel carcere di Fermo, dove sconterà la sua pena. Disposti ulteriori accertamenti sui titolari della struttura ricettiva, risultata sprovvista di ogni tipo di autorizzazioni.