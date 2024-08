Infortunio sul lavoro a San Severino Marche, ferito gravemente un operaio Trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona un uomo di 51 anni

Accertamenti in corso a San Severino Marche sull’infortunio sul lavoro accaduto in uno scatolificio situato in località Taccoli: rimasto gravemente ferito un operaio di 51 anni.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 15.00 in via Francesco Bruni. L’uomo era al lavoro quando un braccio gli sarebbe rimasto schiacciato sotto una pressa.

Immediati i soccorsi nei suoi confronti. Raggiunto sul posto dal personale sanitario del 118, l’operaio è poi stato trasportato in eliambulanza presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Sull’episodio sono in corso le opportune verifiche da parte dell’ispettorato del lavoro.