Si barrica in un B&B e aggredisce i Carabinieri: 54enne arrestato a Civitanova Marche Protagonista della vicenda un autotrasportatore di 54 anni; uno dei militari intervenuti ha riportato un dito fratturato

Momenti concitati nella serata di lunedì 15 luglio a Civitanova Marche: un camionista ucraino di 54 anni è stato infatti arrestato dopo essersi rifiutato di lasciare la stanza del B&B dove aveva soggiornato la notte precedente.

Protagonista della vicenda I.L., il quale avrebbe dovuto andarsene entro le ore 11.00, termine che non ha però rispettato nonostante le insistenze della proprietaria della struttura, situata in via Giuseppe di Vittorio.

In serata gli animi si sono nuovamente accesi, complice anche lo stato d’ubriachezza del 54enne. Sul posto sono così intervenuti i Carabinieri del comando locale: nemmeno la loro presenza è servita a calmare l’uomo, che nel corso di una colluttazione ha fratturato un dito a uno dei militari.

Tratto in arresto per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, nella mattinata di martedì I.L. è finito davanti al giudice del Tribunale di Macerata, patteggiando una condanna a un anno e un risarcimento di 500 euro nei confronti del Carabiniere rimasto ferito.