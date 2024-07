Civitanova Marche, tir perde il rimorchio nei pressi dello svincolo della Statale 77 Grave il conducente del mezzo pesante, poi trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona

Incidente stradale nella mattinata di giovedì 11 luglio nei pressi dello svincolo di Civitanova Marche della Statale 77: grave il conducente di un autoarticolato.

L’episodio ha avuto luogo poco prima di mezzogiorno. Per cause non ancora pienamente accertate, il rimorchio del tir si è staccato all’improvviso, sfondando il guard-rail e finendo in un campo; la motrice con a bordo il camionista ha invece continuato la sua corsa fino in via Fontanelle, dov’è andata a scontrarsi contro la recinzione esterna di un’abitazione.

L’uomo al volante del mezzo pesante è stato raggiunto sul posto dai sanitari del 118, i quali hanno poi disposto per lui il trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Sul posto anche Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia Locale e Vigili del Fuoco. Gravi le ripercussioni sulla viabilità, con inevitabili code e rallentamenti.