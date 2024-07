Muccia rifiorisce grazie ai giovani partecipanti di “Ci Sto? Affare Fatica” Coinvolti dieci ragazze e ragazzi tra i 14 e i 21 anni

Ripuliscono le panchine usurate dal tempo. Sistemano i giochi per i più piccoli. Rimettono a nuovo le staccionate malconce. Sempre con il sorriso sulle labbra. Sono carichi e motivati i ragazzi della squadra di Muccia che stanno prendendo parte a “Ci Sto? Affare Fatica”, il progetto coordinato da Csv Marche Ets e finanziato dalla Regione Marche.

Da lunedì scorso e fino a venerdì si prenderanno cura dei giardini pubblici del comune maceratese, un luogo di ritrovo e aggregazione per gli abitanti del borgo. I giovani hanno tra i 14 e i 21 anni e hanno deciso di dedicare parte del loro tempo alla riqualificazione di un luogo significativo del territorio in cui vivono. Un territorio fragile che porta ancora i segni del terremoto di otto anni fa e che questi ragazzi, seguiti da volontari adulti e giovani tutor, stanno contribuendo a risollevare.

Un impegno che ieri ha ricevuto il plauso della comunità di Muccia. In mattinata, infatti, si è tenuto un incontro al quale hanno partecipato amministrazione comunale e Csv Marche. Ha parlato di «gesto bellissimo», il presidente Csv Marche, Simone Bucchi, riferendosi all’impegno che i dieci ragazzi stanno dimostrando. «È proprio questo il senso del progetto: far vedere che i giovani si danno da fare, possono fare delle cose utili e interessanti per tutto il resto della comunità e che hanno voglia di fare bene per il loro comune», ha aggiunto Bucchi, per poi ringraziare la Regione che «di anno in anno ci sostiene in maniera sempre più importante» e lo staff del Csv «che segue questi ragazzi in maniera encomiabile».

Il Comune di Muccia è entrato quest’anno per la prima volta nel progetto. Un progetto che sta crescendo sempre più e che, nel 2024, ha visto l’adesione di 2.132 ragazzi e 167 tutor e la partecipazione di oltre 90 Comuni. Di questi, ventidue sono della provincia di Macerata.

«Vedere come questi ragazzi si prendono cura del bene comune e dei luoghi dove stanno crescendo è davvero bello», il commento di Paolo Gobbi, delegato di Macerata del Csv Marche. «È qualcosa che colpisce – ha aggiunto – perché, nel tempo, comunicano anche ad altri ragazzi questa affezione che prosegue anche durante l’anno. È un segno di appartenenza alla propria comunità».

Soddisfatto il sindaco di Muccia, Mario Baroni. «Purtroppo – ha detto – il Comune non riesce più a gestire tutte le situazioni e questi ragazzi che si adoperano per ripristinare e mettere in luce alcuni luoghi del nostro borgo ci danno un grande aiuto. Un gesto importante anche per loro che impegnano il tempo lavorando».

INFO PROGETTO

Il progetto “Ci Sto? Affare Fatica – Facciamo il bene comune” è finanziato per il triennio 2022-2024 dalla Regione Marche e coordinato dal Csv Marche Ets (Centro Servizi Volontariato). Il progetto è dedicato ai giovani marchigiani tra i 14 e i 35 anni. Le attività si svolgono dal 17 giugno al 26 luglio 2024, per un totale di sei settimane. Ogni squadra è formata da otto-dieci giovani e viene seguita in tutte le operazioni da tutor e volontari adulti chiamati handyman. A ogni giovane viene consegnato, come riconoscimento dell’impegno profuso, un “buono fatica” settimanale che potrà spendere in abbigliamento, libri, cartoleria, materiale informatico e articoli per il tempo libero.

da: CSV Marche