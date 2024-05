San Severino, archiviata con successo una nuova edizione della “Notte dei Musei” Grande partecipazione all'evento che ha aperto le porte di molte attrazioni cittadine

Una serata dedicata alla cultura e alla visita agli straordinari tesori custoditi nelle principali raccolte cittadine. E’ quella che ha visto archiviare, con successo, anche la nuova edizione de “La Notte dei Musei”, appuntamento promosso dalla Città di San Severino Marche in collaborazione con i Musei di San Severino e la Pro Loco settempedana.

Particolarmente apprezzati gli itinerari, con l’accompagnamento delle guide turistiche, alla scoperta del centro storico ma anche al santuario di Madonna dei Lumi, al museo archeologico “Giuseppe Moretti” e al chiostro del Duomo antico di Castello al Monte oltre che al MusET, il museo dell’Elettricità, di borgo Conce e al museo del Territorio.

La Notte dei Musei ha inoltre consentito di aprire le porte aperte del teatro Feronia, con visite e momenti musicali dell’Accademia Feronia, della biblioteca comunale “Francesco Antolisei”, del MARec, il museo dell’arte recuperata a palazzo Vescovile e di palazzo Servanzi Confidati oltre che della chiesa di San Rocco, della sede dell’associazione storica Palio dei Castelli, di quella dell’Uteam, l’Università della Terza Età dell’Alto Maceratese, della basilica di San Lorenzo in Doliolo e della chiesa di San Domenico. Applausi per le mini guide dell’Istituto comprensivo “Padre Tacchi Venturi” che, come sempre, hanno permesso di riscoprire, e a volte scoprire, la storia della città.