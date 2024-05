Scontro tra scooter e furgone a Civitanova, 63enne soccorso dall’eliambulanza L'impatto si è verificato all'incrocio tra via San Marone e via Cecchetti

77 Letture Cronaca

Grave incidente stradale a Civitanova Marche nella tarda mattinata di mercoledì 22 maggio: necessario il trasporto d’urgenza in ospedale per un uomo di 63 anni.

L’episodio ha avuto luogo intorno alle ore 12.30 all’incrocio tra via San Marone e via Cecchetti. A scontrarsi sono stati una Fiat Doblò, condotta da un anziano di 92 anni, e uno scooter T-Max Yamaha con in sella il suddetto 63enne: alla base dell’impatto, sulla cui dinamica sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale, vi sarebbe stata una mancata precedenza.

Scaraventato sull’asfalto in seguito allo scontro, il conducente dello scooter ha riportato vari traumi e fratture. Dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118, il ferito è dunque stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.