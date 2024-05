Civitanova Marche, malore fatale per un anziano all’interno di un centro scommesse A perdere la vita è stato il 74enne Giovanni Cognigni, di Sant'Elpidio a Mare

Un uomo di 74 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di mercoledì 1° maggio a Civitanova Marche: fatale l’infarto che lo ha colpito all’interno di un centro scommesse situato in via Ginocchi.

La tragedia si è consumata intorno alle 13.30. Giovanni Cognigni, residente a Sant’Elpidio a Mare, si trovava all’interno dell’attività quando si è sentito male all’improvviso. Immediato l’intervento sul posto da parte dei sanitari del 118, che hanno cercato a lungo di rianimare l’anziano, per il quale purtroppo ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano: il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso poco dopo le ore 14.00.