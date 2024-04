Giornata nazionale della Salute della Donna, gli appuntamenti nel Maceratese In programma dal 18 al 24 aprile

Una settimana di visite gratuite, screening, controlli, colloqui, conferenze, info point e appuntamenti dedicati alla salute delle donne nelle Marche. L’assessorato regionale alla sanità vicino alla salute delle donne. Al via l’(H) Open Week sulla Salute della Donna della Fondazione Onda Ets.

In occasione della nona Giornata Nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, gli ospedali con il Bollino Rosa offriranno gratuitamente dal 18 al 24 aprile servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

AST MACERATA

Il 22 aprile all’OSPEDALE DI MACERATA sono previste 6 ecografie (addome o tiroide a scelta del paziente), che si svolgeranno presso la Sala eco 2 al piano terra, dalle ore 9 alle 11. Per le prenotazioni 0733-2572311, dalle ore 9 alle 11. Nei giorni 18 – 22 e 23 aprile si svolgeranno 9 visite senologiche, dalle ore 15 alle 15:30, effettuate da un pool di 3 medici, presso il reparto di oncologia DH. Per le prenotazioni 0733-2572311, dalle ore 9 alle 11. Il giorno 23 aprile si svolgeranno 5 visite per incontinenza femminile presso il reparto di Urologia, dalle ore 15 alle 17, prenotando al numero 0733-2572311, dalle ore 9 alle 11. Nei giorni 18 e 22 aprile si svolgeranno 12 esami ecocolordoppler arti inferiori venoso -vasi epiaortici presso il Reparto di Medicina ala A stanza doppler, prenotando da lunedì 15 a mercoledì 17 aprile al numero 0733-2572311, dalle ore 9 alle 11:30. Il 18 aprile sono previste 6 visite ginecologiche con ecografia ginecologica, dalle ore 15 alle 18, presso gli ambulatori ecografie-ostetricia, al piano 2 ala vecchia. Il 18 – 19 e 20 aprile si svolgeranno counselling e orientamento nella rete dei servizi sociosanitari di donne fragili e/o vittime di violenza. I colloqui saranno effettuati dall’assistente sociale.

L’OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE ha organizzato colloqui nutrizionali dedicati alla donna in periodo pre-menopausa, menopausa e in sovrappeso. Le visite saranno svolte il 18 e il 22 aprile dalle 9 alle 11:30 presso l’ospedale di Civitanova. La prenotazione è obbligatoria chiamando dalle ore 9 alle 12 al numero: 0733/823521. Il 22 e 23 aprile dalle 15 alle 17,30 visite uro-ginecologiche dedicate alle donne con problemi di cistiti ricorrenti, incontinenza urinaria e prolasso del pavimento pelvico (presso l’ambulatorio multifunzionale, al piano terra). La prenotazione è obbligatoria chiamando dalle ore 9 alle 15, al numero 0733/823912. Il 19 aprile dalle 8,30 alle 12,30 sono previste Eco-Rems per la misurazione dell’osteoporosi in menopausa. Le visite saranno svolte dalle 8:30 alle 12:30, presso l’Ospedale di Civitanova Marche, al piano terra presso l’ambulatorio reumatologico. La prenotazione è obbligatoria chiamando dalle ore 10 alle 12, al numero 0733/823083. Sempre il 19 aprile dalle 15 alle 18, presso l’ambulatorio multifunzionale al piano terra, Ecografie degli arti inferiori per valutare artrosi, artriti, entesiti. Prenotazioni dalle ore 10 alle 12 al numero 0733/823083. Eco-doppler arti inferiori per le donne con insufficienza venosa, arteriosa, trombosi. Le visite si terranno il 24 aprile, dalle ore 14 alle 18, presso l’ospedale di Civitanova Marche, nell’ambulatorio multifunzionale al piano terra. La prenotazione è obbligatoria chiamando dalle ore 9 alle 15, al numero 0733/823083. Valutazioni pavimento pelvico il 19 aprile dalle 14 alle 16, presso l’ospedale di Civitanova Marche nell’ambulatorio ostetrico al 3 piano. La prenotazione è obbligatoria chiamando dalle ore 12:30 alle ore 14, al numero 0733/823692. Previsti colloqui per la promozione del benessere psico-fisico della donna a cura dei medici del Centro di Salute Mentale. Le visite saranno svolte nel Centro di Salute Mentale il 18 e il 23 aprile dalle 9 alle 12. La prenotazione è obbligatoria inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica: angelica.cicolini@sanita.marche.it, anticipando i dati anagrafici e la problematica di interesse, sarà poi cura del professionista ricontattare la paziente per fissare l’incontro. Mammografie a cura dei medici e tecnici del Servizio di Radiologia L’esame è rivolto a tutte le donne dai 45 ai 75 anni che non hanno effettuato l’esame da oltre 2 anni, residenti nel Distretto Sanitario di Civitanova Marche. L’esame verrà effettuato il 20 aprile dalle 17:30 alle 19:30. La prenotazione è obbligatoria chiamando dalle 11 alle 13, al numero 328.5938529. Il 19 aprile incontri con la cittadinanza presso la sala riunioni dell’Ospedale di Civitanova Marche al piano terra, per la conferenza dal titolo Ossa sane in donne sane’. La conferenza si terrà in due fasce orarie diverse: la prima dalle 9:30 alle 11, mentre la seconda dalle 11:30 alle 13.