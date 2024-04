Edoardo Leo protagonista sabato 6 aprile all’Auditorium Benedetto XIII di Camerino Con lo spettacolo "Ti racconto una storia. Letture semiserie e tragicomiche"

Sabato 6 aprile Edoardo Leo è protagonista all’Auditorium Benedetto XIII di Camerino di “Ti racconto una storia. Letture semiserie e tragicomiche”, nuovo appuntamento della stagione teatrale in abbonamento proposta da Comune e AMAT con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura e il patrocinio di UniCam.

Un reading-spettacolo, supportato dalle improvvisazioni musicali di Jonis Bascir, che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che Edoardo Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi. Venti anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente, che cambia forma e contenuto ogni volta, in base allo spazio e all’occasione.

“Ti racconto una storia” è uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane. In scena, non solo racconti e monologhi di scrittori celebri – Benni, Calvino, Marquez, Eco, Benni, Piccolo… -, ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Leo.

Lo spettacolo tornerà in scena nelle Marche per una nuova data al Teatro Cicconi di Sant’Elpidio a Mare lunedì 29 aprile.

Biglietti in vendita a 20 euro (posto unico numerato), con ridotto a 15 euro anche per possessori Marche Cultura Card e Carta Regionale dello Studente, alla biglietteria dell’Auditorium Località Colle Paradiso aperta il giorno dello spettacolo dalle ore 18 e dal 1 novembre anche nei ticket store del circuito AMAT/VivaTicket e su vivaticket.com.

Informazioni Ufficio Cultura Comune di Camerino cultura@comune.camerino.mc.it tel. 0737/431401, AMAT tel. 071 2072439 www.amatmarche.net.

Inizio ore 21,15.