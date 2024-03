A marzo tre tappe nelle Marche per il “Franciscus” di Simone Cristicchi Martedì 19 marzo a Pergola, mercoledì 20 a Camerino e giovedì 21 a Montegranaro

140 Letture Cultura e Spettacoli

Simone Cristicchi sarà nelle Marche la settimana prossima con il “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli”. Il nuovo spettacolo che vede l’artista confrontarsi ora con il “santo di tutti”, andrà in scena sul palco del Teatro Angel Dal Foco di Pergola martedì 19 marzo, all’Auditorium Benedetto XIII di Camerino mercoledì 20 marzo e al Teatro la Perla di Montegranaro giovedì 21 marzo nell’ambito delle stagioni dei realizzate dai rispettivi Comuni e AMAT con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura e, a Camerino, con il patrocinio di UniCam.

In cosa risiede l’attualità del messaggio di Francesco, il rivoluzionario, l’estremista, il folle che parlava agli uccelli, l’innamorato della vita che visse per un sogno, capace di vedere sacralità e bellezza ovunque? Cosa può dirci la filosofia del “ricchissimo” di Assisi, nella confusione della modernità affamata di senso, nelle promesse tradite del progresso?

Tra riflessioni, domande e canzoni inedite – che portano la firma dello stesso Cristicchi e della cantautrice Amara – Cristicchi indaga e racconta il “Santo di tutti”. Al centro dello spettacolo, il labile confine tra follia e santità, tema cardine della vita personale e spirituale di Francesco. Ma anche la povertà, la ricerca della perfetta letizia, la spiritualità universale, l’utopia necessaria di una nuova umanità che riesca a vivere in armonia con il creato. Temi che nel frastuono della società in cui viviamo diventano ancora più urgenti e vividi. Uno spettacolo ad alta intensità emotiva, che fa risuonare potenti in noi le domande più profonde e ci spinge a ricercarne una possibile risposta.

Lo spettacolo è una produzione di CTB Centro Teatrale Bresciano con Accademia Perduta Romagna Teatri in collaborazione con Corvino Produzioni. Musiche e sonorizzazioni sono di Tony Canto, la scenografia di Giacomo Andrico, le luci di Cesare Agoni, i costumi di Rossella Zucchi, aiuto regia Ariele Vincenti.

Biglietti: a Pergola prevendita e info AMAT uffici di Pesaro (tel. 0721849053), Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola (tel. 0721/734090) e la sera dello spettacolo al Teatro Angel Dal Foco. A Camerino biglietteria dell’Auditorium Benedetto XIII, in località Colle Paradiso (tel. 0737/431401) aperta il giorno dello spettacolo dalle ore 18; a Montegranaro Biglietteria del Teatro La Perla (via Conventati n. 6, tel. 0734/893350 – 347/6022024 il giorno precedente e il giorno di rappresentazione). Biglietti anche su vivaticket.com e nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket.

Informazioni AMAT tel. 071 2072439 www.amatmarche.net.

Inizio ore 21,15 in tutti i tre teatri.