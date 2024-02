Nei teatri di Urbino e Pollenza è la volta dello spettacolo “L’anatra all’arancia” In programma rispettivamente venerdì 23 e sabato 24 febbraio

148 Letture Cultura e Spettacoli

Doppio appuntamento con L’anatra all’arancia interpretata da Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli venerdì 23 febbraio al Teatro Sanzio di Urbino e sabato 24 febbraio al Teatro Verdi di Pollenza, spettacolo proposto nelle stagioni realizzate dai rispettivi Comuni con AMAT e realizzate con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura.

L’anatra all’arancia di W. D. Home e M. G. Sauvajon è un classico feuilleton dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti. Ogni mossa dei protagonisti ne rivela le emozioni, le mette a nudo a poco a poco e il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia, in una parola all’amore, poiché è di questo che si parla. La commedia trascina lo spettatore in un vortice di battute sagaci, solo apparentemente casuali, perché tutto è architettato come una partita a scacchi. La trasformazione dei personaggi avviene morbida, grazie alla regia di Claudio Greg Gregori che la modella con cromatismi e movimenti talvolta sinuosi, talvolta repentini, ma sempre nel rispetto di un racconto sofisticato in cui le meschinità dell’animo umano ci servano a sorridere, ma anche a suggerirci il modo di sbarazzarsene.

Completano il cast Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino, Antonella Piccolo. Le scene dello spettacolo sono di Fabiana Di Marco, i costumi di Alessandra Benaduce e il disegno luci di Massimo Gresia. La produzione è della Compagnia Molière in coproduzione con Teatro Stabile di Verona.

Informazioni biglietteria Teatro Sanzio 0722 2281 e circuito AMAT / vivaticket anche on line. Inizio spettacolo Urbino ore 21, Pollenza ore 21.15.