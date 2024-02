Controlli dei Carabinieri nei cantieri edili del Maceratese, sedici le denunce Elevate sanzioni per 240mila euro

Controlli approfonditi quelli condotti nell’ultimo periodo dai Carabinieri in numerosi cantieri edili situati in diversi Comuni del Maceratese: ben sedici le imprese presso le quali sono state riscontrare irregolarità.

Gli accertamenti delle forze dell’ordine hanno interessato i territori comunali di Civitanova Marche, Monte San Giusto, Loro Piceno, Ussita e Colmurano. Le ditte edili non in regola presentavano carenze riguardanti prevalentemente la sicurezza dei dipendenti, che in molti casi si trovavano a lavorare in condizioni di estrema pericolosità. I militari hanno disposto la sospensione temporanea di due attività, elevando inoltre sanzioni per circa 240.000 euro: tutti i titolari delle sedici imprese non a norma sono inoltre stati denunciati.