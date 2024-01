Incendio a San Severino Marche, in fiamme il tetto di un edificio Necessario l'intervento sul posto da parte dei Vigili del Fuoco

Paura nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio a San Severino Marche, dove un incendio ha interessato il tetto di un edificio situato nel centro storico.

L’allarme è stato lanciato poco dopo l’1.00 in via Cesare Battisti: coinvolto uno stabile sul quale erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Sul posto sono quindi intervenuti i Vigili del Fuoco provenienti dalle sedi di Macerata, Camerino e Tolentino, che grazie all’impiego di tre autobotti e un’autoscala hanno avuto la meglio sulle fiamme, per poi occuparsi della messa in sicurezza dell’intera area. Nessuno tra i presenti ha riportato conseguenze di qualsiasi tipo. Presenti anche i Carabinieri del comando locale per i rilievi adatti alla circostanza.