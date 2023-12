Civitanova Marche, arrestato un 40enne ricercato in Belgio per violenza sessuale L'uomo si trova ora recluso presso il carcere di Villa Fastiggi, a Pesaro

Rintracciato e tratto in arresto a Civitanova Marche un 40enne di nazionalità tunisina, sul quale pendeva un mandato di cattura europeo.

Il soggetto in questione, F.H. le sue iniziali, era ricercato in Belgio per vari reati gravi quali violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni.

Dopo che si erano perse le sue tracce, la Corte penale di Bruxelles aveva emesso un provvedimento per provvedere alla cattura del latitante: i Carabinieri lo hanno infine rintracciato nel territorio di Civitanova Marche, per poi trasferirlo presso il carcere di Villa Fastiggi a Pesaro.