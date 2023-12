Week-end ricco di iniziative a San Severino in occasione del ponte dell’Immacolata Molti gli eventi che avranno luogo in piazza del Popolo tra venerdì 8 e domenica 10 dicembre

Mostre, appuntamenti sotto l’albero, aperitivi, tour guidati, concerti, incontri con l’autore, commedie e recite di poesie: in occasione del lungo ponte dell’Immacolata la Città di San Severino Marche si prepara ad ospitare, da domani (8 dicembre) a domenica (10 dicembre), una serie di eventi ed appuntamenti.

In piazza Del Popolo la rassegna “E’ Natale!” – un ricco cartellone di proposte che andranno avanti fino all’Epifania e che prevedono, tra l’altro, il Capodanno all’aperto con dj Patrick di Radio 105 – per domani (venerdì 8 dicembre) regala il Mercatino di Natale, per tutta la giornata, con bancarelle dedicate all’artigianato artistico ma anche all’enogastronomia. L’iniziativa, curata dalla Pro Loco, prevede nel pomeriggio visite guidate “Tra vicoli e piazze alla scoperta delle chiese nascoste o scomparse del centro storico” e concerto sotto l’albero con il maestro Marco Santini e la voce di Rosa Sorice. Dalle ore 16,30 “Un momento magico con Babbo Natale” con la possibilità, per i più piccoli, di farsi una foto con un Santa Claus in carne ed ossa. L’appuntamento si ripeterà poi anche il 9 e il 10 dicembre

Da domani a domenica la bellissima piazza Del Popolo ospita anche l’appuntamento con la rassegna di Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo “Aperigusto on tour”: tre giorni di degustazioni, eventi, incontri, passeggiate guidate e molto altro ancora che si svolgeranno con il patrocinio del Comune.

Sabato 9, nel pomeriggio alle ore 15, visita guidata “San Severino classic tour: alla scoperta delle bellezze del centro storico della città”. Dalle ore 15,30 in piazza Del Popolo torna anche la rassegna “Aperigusto on tour”. Sempre nel pomeriggio, ma alle 16,30, la rassegna “Dialettando sotto l’albero”, a cura del gruppo teatrale L’Alternativa e, sempre alle 16,30, “Un momento magico con Babbo Natale”. Alle ore 17, a palazzo Governatori, incontro con l’autore Carlo Cambi dedicato a “Il valore dell’accoglienza: dall’esperienza enogastronomica all’ospitalità turistica”. Al termine degustazione di prodotti locali a cura dell’azienda agricola Anibaldi, della Fattoria Colmone e della pasticceria Charlotte. In serata, invece, concerto dell’Accademia musicale Feronia “Viaggio in Italia” con Ludovica Lorenzioni al violino, Ekaterina Valiulina al violino, Hans Liviabella al violino/viola e Jonas Villegas a contrabbasso. In programma musiche di Vivaldi, Rossini, Liviabella, Rota e Bosso. L’ingresso è gratuito.

Domenica 10 dicembre, alle ore 15, visita guidata a cura della Pro Loco dal titolo: “Fonti e fontane: l’acqua e la città” e, sempre nel pomeriggio, rassegna “Aperigusto On Tour” a partire dalle ore 15,30 e concerto Blues Brother Show con la Treia Street Band, a partire dalle ore 17.30. In serata, alle ore 21,15, al teatro San Paolo “La donna nella poesia contemporanea e nella canzone d’autore” a cura dell’associazione culturale “Verso l’Armonia” di Civitanova Marche con Viviana De Marco voce recitante, Fausto Palmieri alle tastiere, Alessandra Gentili al canto solista. L’ingresso è gratuito.