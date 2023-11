San Severino Marche si prepara a ospitare la Festa d’Autunno Sabato 18 novembre in piazza del Popolo

Sabato prossimo (18 novembre) appuntamento in piazza Del Popolo per la “Festa d’Autunno”, promossa dalla Pro Loco in collaborazione con l’associazione Colleluce, il comitato Rione di Contro, il comitato frazione Serralta, il locale comitato della Croce Rossa Italiana e patrocinata dal Comune di San Severino Marche.

Dal pomeriggio, a partire dalle ore 16, Septempeda street food con cibo di strada di ottima qualità. Dalle ore 18 divertimento con Luca Moretti e dj Bmas 360° e una piazza per ballare al profumo di castagne e vin brulè. Inoltre verrà allestito anche uno spazio per i bimbi.

Per informazioni Pro Loco San Severino Marche 0733/63414.