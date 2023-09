Civitanova Marche, latitante di 28 anni arrestato in un hotel della città Il giovane, fermato insieme a un complice, era in procinto di mettere a segno un furto ai danni di uno sportello bancomat

La Polizia di Stato di Civitanova Marche ha tratto in arresto un latitante pugliese di 28 anni, sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Bari.

Il blitz è scattato intorno alle ore 4.00 di martedì 5 settembre in un hotel della città, dove il ricercato era giunto la sera prima insieme a un altro pregiudicato.

Nella loro automobile, i poliziotti hanno rinvenuto tutto l’occorrente utilizzato solitamente per commettere furti ai danni degli sportelli bancomat: bombole di acetilene e ossigeno, arnesi da scasso e ricetrasmittenti. Sia il giovane che il suo complice, un 50enne anch’egli originario della Puglia, non hanno saputo fornire una giustificazione valida sul perché avessero con loro il suddetto materiale. Al termine degli accertamenti, per il 28enne si sono aperte le porte del carcere di Fermo.