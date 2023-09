Oltre 200 i partecipanti al ciclopellegrinaggio Matelica-Loreto "Una bella giornata che ha unito sport, territorio e fede"

Successo per il 23esimo ciclopellegrinaggio Matelica-Loreto. Organizzato da Bike Italia Tour in collaborazione con il Comune di Matelica, il Consiglio Regionale delle Marche, Marche Outdoor, Federazione Ciclistica Italiana Comitato Regionale Marche, Frecce Azzurre, Coni Marche e Croce Rossa Italiana Comitato di Matelica, il ciclopellegrinaggio ha visto la partecipazione di oltre 200 persone che hanno pedalato dall’entroterra alla città lauretana.

Tanti marchigiani, ma anche qualche persona da fuori regione. Cinque le soste lungo il percorso per far rifocillare i ciclisti, con un pranzo programmato per l’arrivo a Loreto Scalo. A seguire la Santa Messa in basilica officiata dal Vescovo Emerito della diocesi di Fabriano-Matelica mons. Giancarlo Vecerrica.

Alla giornata hanno partecipato anche il sindaco di Matelica Massimo Baldini, il vicesindaco Denis Cingolani, l’assessore Giovanni Ciccardini e il consigliere Danilo Copponi. «Una bella giornata che ha unito sport, territorio e fede – hanno commentato gli amministratori – ringraziamo gli organizzatori che ogni anno portano avanti questa bellissima manifestazione con successo».

da: Comune di Matelica