Rubano tre caschi a Civitanova Marche e scoppia la rissa, denunciati tre giovani Nei guai tre ventenni residenti nel Fermano

Tre giovani residenti nel Fermano sono stati denunciati nella notte tra sabato 5 e domenica 6 agosto: avrebbero rubato alcuni caschi a dei loro coetanei, con i quali hanno poi avuto un acceso diverbio.

La vicenda ha avuto luogo sul lungomare sud di Civitanova Marche. Dopo essersi impossessati dei caschi da alcuni mezzi in sosta, i tre ragazzi – di età compresa tra i 20 e i 21 anni – hanno fatto ritorno alla propria automobile, venendo però raggiunti dalle vittime del furto.

Intorno alle ore 3.00, la Polizia di Stato è intervenuta sul posto per sedare la rissa scoppiata tra le due parti. Nella vettura del trio fermano, gli agenti hanno rinvenuto anche una mazza da baseball: per loro è infine scattata una denuncia per minacce e furto aggravato, mentre i caschi sono stati riconsegnati ai rispettivi proprietari.