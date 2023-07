Civitanova Marche, ragazza di 17 anni in ospedale dopo un incidente in scooter La giovane si è scontrata con un'automobile in via Cavallino: intervenuta sul posto l'eliambulanza

Incidente stradale nella mattinata di mercoledì 5 luglio alle porte di Civitanova Marche: ad avere la peggio è stata una ragazza di 17 anni.

L’impatto si è verificato pochi minuti prima delle ore 11.00 lungo via Cavallino e ha visto coinvolti una Fiat Punto, che viaggiava in direzione di Montecosaro, e uno scooter proveniente da una stradina laterale.

In seguito allo scontro, la giovane in sella al mezzo a due ruote è stata sbalzata a terra: sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118, che ne hanno disposto il trasferimento in eliambulanza presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona. L’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità sono al vaglio delle forze dell’ordine.