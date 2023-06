Grande successo a San Severino Marche per l’edizione 2023 di Nottambula Una moltitudine di persone ha animato il centro storico della città

Una grande partecipazione di pubblico ha salutato l’edizione 2023 di “Nottambula”. La bellissima piazza Del Popolo e le vie del centro, da via Garibaldi a viale Eustachio, si sono animate per ospitare una serie di eventi ed iniziative organizzati da Comune e Pro Loco in collaborazione con i commercianti, le associazioni culturali, sportive e ricreative.

Un ringraziamento particolare è stato indirizzato dagli stessi organizzatori alla Polizia Locale, all’ufficio segnaletica e all’ufficio manutenzioni del Comune, ai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana che hanno prestato servizio garantendo l’ottima riuscita dell’evento.

Soddisfatti dell’esito dell’iniziativa l’assessore comunale al Turismo, Michela Pezzanesi, il sindaco, Rosa Piermattei, e l’intera giunta settempedana.

Stand con diverse specialità street food, aperitivi e cena con le unicità del territorio italiano, menù a tema hanno accolto persone di tutte le età e numerose famiglie per un appuntamento che, dopo la lunga pausa imposta dal Covid, ha visto tornare ad animarsi l’intera città. Riuscitissimi gli spettacoli della compagnia teatrale l’Alternativa, l’esibizione a cura dell’Asd Rotellistica Settempeda, “Pattinando sotto le stelle”, l’animazione per bambini con gonfiabili, giostra, tiro a segno, dolciumi, palloncini e musica, i concerti lungo vie e piazze, la proposta “Passeggiando sotto le stelle con Trail Zone a cura di Bike Zone, la rappresentazione a cura della compagnia teatrale Terra dei Fioretti, che ha registrato il tutto esaurito. E, ancora, il saggio degli allievi della scuola di musica del Corpo filarmonico bandistico “Francesco Adriani”, l’esibizione del coro “Tourdion Ensemble” di San Severino Marche e il coro “Oddo Marconi” di Montefano. Scelto da molte persone pure il mercatino dei prodotti tipici a cura della Coldiretti “Campagna Amica”. Divertimento assicurato poi con la musica del revival rock di BMas360 e la house tech/house di Lorenzo Ciccarelli. Tanti i bimbi che hanno scelto i giochi e i racconti di una volta a cura dell’associazione Luci e Pietre, in collaborazione con l’Uteam nella mini rassegna: “C’erano una volta le ginocchia sbucciate”. Applausi, infine, per la Felix Street Band e per l’esibizione dell’Asd Studio Dance Academy. Tutti al lavoro per l’edizione del prossimo anno perché anche l’appuntamento con “Nottambula” diventi un appuntamento da applausi.