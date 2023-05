Rapina una donna nel centro di Civitanova Marche, malvivente in manette L'uomo è stato bloccato dai Carabinieri al termine di un inseguimento

Sono stati momenti molto concitati quelli andati in scena nella mattinata di venerdì 26 maggio a Civitanova Marche, dove un rapinatore è stato arrestato al termine di un inseguimento per le vie della città.

Poco prima delle ore 13.00, l’uomo – armato di coltello – ha fermato una donna in via Conchiglia, per poi farsi consegnare la sua borsa e il suo telefono cellulare. Egli si è quindi dato precipitosamente alla fuga, travolgendo diversi passanti in tal frangente.

Le varie segnalazioni riferite al fuggitivo hanno spinto le forze dell’ordine sulle tracce dell’uomo, il quale è stato individuato in via Nave per essere infine bloccato in via Trento dai Carabinieri del comando locale. La refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.