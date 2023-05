Il Circo El Grito fa tappa a San Severino Marche dal 18 al 28 maggio Appuntamento presso il Campetto Rione Settempeda

73 Letture Cultura e Spettacoli

Al via la tournée estiva 2023 di Circo El Grito che da maggio a ottobre arriva in tante piazze della Penisola, nello chapiteau e nella nuova arena all’aperto vanno in scena sia gli spettacoli che hanno rivoluzionato il circo contemporaneo italiano che le nuove promesse del circo. Una delle prime tappe non poteva che essere San Severino Marche (MC), città con cui è nata una proficua collaborazione e che ha adottato il SIC/Stabile di Innovazione Circense, il centro internazionale di produzione multidisciplinare a firma El Grito che, dal 2022, promuove l’antica arte del circo in Italia e all’estero e programma gli spettacoli di circo contemporaneo al Teatro Feronia.

Uomo Calamita, Hop Hop, Officina Oceanografica Sentimentale, Mago per Svago, Love Is In The Air, Attacchi di Swing! sono solo alcuni dei titoli previsti a San Severino Marche presso il Campetto Rione Settempeda, all’interno di un nuovo e innovativo format che prevede una bolla culturale di artisti, con spettacoli e azioni capaci di stimolare nel pubblico un approccio più consapevole al nouveau cirque. I direttori artistici del SIC, Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini raccontano così questo appuntamento: “Come consuetudine nella poetica di El Grito, l’idea è stata sviluppata prendendo spunto dalle antiche tradizioni circensi, aggiornando il senso del nomadismo si è giunti a una concezione più ampia, appunto contemporanea: la costruzione di un centro culturale in movimento in cui assistere ai lavori degli artisti d’avanguardia di questa antica arte, dove il numero del performer non è slegato dalla narrazione ma al servizio della regia e della drammaturgia di un’unica creazione”.

Otto serali sempre alle ore 21 nello chapiteau, dal 18 al 21 maggio Uomo Calamita uno degli spettacoli di punta di Circo El Grito dove “ho visto riunite tutte le componenti dell’immaginario e della narrazione” (Loredana Lipperini), in cui si intersecano musica, circo, illusionismo e letteratura: sul palco Giacomo Costantini, lo scrittore Wu Ming 2 e il musicista maceratese Fabrizio “Cirro” Baioni. Il 25 e 26 maggio Love Is In The Air del Pavè d’Or al Festival de Artistes de Rue de Vevey e uno dei massimi giocolieri italiani, Andrea Farnetani; 27 e 28 maggio tocca a Mago per Svago di L’Abile Teatro che porta in scena le strampalate vicende di un mago in carriera.

Di lato al tendone, l’arena a cielo aperto, con gradinate che ospitano 190 persone, dove vengono presentate alle ore 18.30 alcune delle coproduzioni firmate SIC, ma non solo: il 19 e il 20 maggio Hop Hop di Simone Romanò con uno spettacolo gestuale e visuale, Humberto Kalambres con il suo El Aletreo (il 21, 25 e 26 maggio) che attraverso testi e musica permette di esplorare le infinite possibilità dei libri, mentre il 27 e 28 maggio, considerato il successo già ottenuto a San Severino Marche, torna il Teatro Necessario con Attacchi di swing!.

E poi delle pillole di circo contemporaneo con un progetto speciale: nello scrigno di una roulotte-teatro una rappresentazione intima di 15 minuti, dedicata solo a 7 spettatori alla volta, 4 repliche ogni giorno (dalle 18.00 alle 20.30), in cui la Compagnia Samovar presenta Officina Oceanografica Sentimentale (dal 18 al 21 maggio).