Giovedì 13 aprile va in scena a Pollenza lo spettacolo “Alle 5 da me” La commedia con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero è in programma alle ore 21.15 al teatro Verdi

Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero sono i protagonisti di “Alle 5 da me”, commedia di Pierre Chesnot messa in scena con la regia di Stefano Artissunch che giovedì 13 aprile chiude la stagione in abbonamento del Teatro Verdi di Pollenza realizzata da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche.

Prodotta da Synergie Arte Teatro e a.Artisti Associati in collaborazione con Festival Teatrale di Borgio Verezzi, con le musiche originali della Banda Osiris, le scene di Matteo Soltanto, i costumi firmati da Marco Nateri, la commedia è ricchissima di battute e situazioni.

«È stata Dorothée Chesnot – scrive nella presentazione il regista Artissunch – a consigliarmi di leggere e mettere in scena il testo del padre. Questa volta, cercando un’atmosfera in cui immergere i personaggi, mi sono lasciato suggestionare dai film franco-spagnoli, in cui il comico lambisce il grottesco. Tuttavia, non ho voluto allontanarmi dall’obiettivo di mantenere il più possibile la “verità scenica”: senza rinunciare al sano divertimento e se pur attraverso il gioco del travestimento, ho mantenuto i caratteri umani e credibili, così che possano creare empatia con lo spettatore. È una sfida stimolante portare in scena “Alle 5 da me”: un vero e proprio cimento da condividere con attori e collaboratori. Una variegata galleria di personaggi acutamente studiata per generare una comicità intelligente, mai grottesca né banale».

Biglietti: biglietteria del Teatro Verdi, tel. 0733/549936 e 349/4730823, nei punti vendita AMAT/Vivaticket e on line su vivaticket.com. Info AMAT 071/2072439.

Inizio ore 21.15.