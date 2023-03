Pallavolo, promozione a un passo per la Sios Novavetro San Severino Marche Decisivo lo scontro al vertice con la Virtus Fano, in programma sabato 1° aprile alle ore 18.00

56 Letture Sport

La Città di San Severino Marche sugli spalti sabato prossimo (1 aprile) al palasport comunale “Albino Ciarapica” per la sfida tra la formazione di casa della Sios Novavetro e la Virtus Fano. Lo scontro, ottava giornata del campionato di serie C maschile, vale per il salto di categoria fino alla serie B visto che il team settempedano nel campionato si trova in prima posizione con due punti di vantaggio proprio sulla squadra ospite e che quella di sabato sarà l’ultima partita della stagione.

La Sios Novavetro avrà il leggero vantaggio di potersi accontentare di 2 set ma la Virtus sarà agguerrita, pronta a rifilare un’altra delusione dopo quella dello scorso anno contro la formazione casalinga. Dopo un’intera annata da primi in classifica, i settempedani non vogliono assolutamente scendere dal carro e soprattutto, vogliono realizzare il sogno di riportare la pallavolo locale in serie B per colmare un’assenza che dura da quasi 40 anni.

“L’invito che rivolgo a tutti i settempedani – sottolinea l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni – è a venire ad assistere all’incontro nel segno della sportività ma anche della vicinanza alla nostra grande Sios”.

L’appuntamento al palasport Ciarapica è alle ore 18.