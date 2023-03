Terminata a Castelraimondo la 6° edizione della rassegna “Il Teatro delle Armonie” Otto gli spettacoli andati in scena al Lanciano Forum

Sabato sera si è chiusa la sesta edizione della rassegna de “Il Teatro delle Armonie” organizzata dal Comune di Castelraimondo in collaborazione con la Compagnia Valenti, con il patrocinio della Regione Marche, dell’Unione Montana Potenza Esino Musone, della UILT e col sostegno di Oro della Terra, Infissi Design e Artigianvetro.

Otto in tutto gli appuntamenti che hanno intrattenuto il pubblico al Lanciano Forum con spettacoli molto apprezzati e sempre molto partecipati. L’ultimo si è tenuto appunto sabato sera ed è stato portato in scena dal Gruppo Teatro in Bilico. Sonori applausi per “Madame Show”, una commedia musicale di Giulia Giontella che ne cura anche la regia.

«Una serata entusiasmante con tantissimo pubblico – ha ammesso Giontella – noi ci siamo divertiti insieme a chi era presente. Ringrazio il Comune di Castelraimondo per averci invitato a far parte di questa rassegna teatrale. Siamo stati molto felici di aver partecipato a questa serata. Offrire ore di spensieratezza a chi ci viene a vedere è un privilegio e ci dà motivazione per continuare a fare teatro».

Grande soddisfazione anche per l’amministrazione comunale di Castelraimondo che si è adoperata per la riuscita della rassegna, fornendo ai cittadini serate di grande qualità e mettendo a disposizione anche un servizio navetta per il trasporto degli spettatori dal centro al Lanciano Forum. «Finale con il botto grazie a uno spettacolo che ha riempito il Lanciano Forum – ha commentato l’assessore alla Cultura Elisabetta Torregiani -. Molto bravi tutti gli attori che hanno fatto immedesimare il pubblico nelle scene teatrali, ringrazio Giulia Giontella e tutti gli interpreti della compagnia che hanno chiuso questa serie di appuntamenti con una commedia bellissima. Dopo anni in cui non c’era stata la possibilità di fare una stagione teatrale, siamo riusciti a mettere in piedi un grande risultato, abbiamo aperto e chiuso con il tutto esaurito, questo non può che essere un buon risultato. Una ripresa che fa ben sperare per il futuro. Ci tengo a ringraziare la Compagnia Valenti in special modo nella persona di Fabio Macedoni che è stato sempre presente e ha guidato con grande professionismo l’intera rassegna. Grazie anche a tutte le altre compagnie che hanno partecipato al calendario di eventi mettendo a disposizione interpreti di grande livello che hanno fatto la differenza sul palco».