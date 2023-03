Civitanova Marche, ubriaco aggredisce il barista che non vuole più dargli da bere Oltre alla denuncia, il soggetto in questione è stato raggiunto da un Daspo urbano della durata di un anno

Nella serata di sabato 18 marzo le forze dell’ordine sono intervenute a Civitanova Marche, dove un soggetto ubriaco si è scagliato contro un barista reo di non volergli più servire da bere.

Il fatto ha avuto luogo in un bar di corso Umberto I. L’individuo in questione si trovava in compagnia di due suoi amici quando un dipendente del locale si è rifiutato di servirgli ulteriore alcol: per tutta risposta egli lo ha aggredito sia verbalmente che fisicamente, tanto da rendere necessario l’arrivo della Polizia di Stato.

Nemmeno l’intervento degli agenti è valso a riportare alla calma l’uomo, che ha anzi cercato il confronto fisico con loro. Una volta bloccato, l’avventore molesto è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale: nei suoi confronti è scattato anche un Dacur, provvedimento che gli vieterà per un anno di frequentare i locali situati nei pressi di corso Umberto I. Sanzionati invece per ubriachezza molesta i due uomini che erano insieme a lui.