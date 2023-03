Cambio di sede per le vaccinazioni anti-Covid in provincia di Macerata Saranno effettuate negli ambulatori del Servizio Igiene e Sanità pubblica di Piediripa, Civitanova Marche e Camerino

Da lunedì 6 marzo nell’Azienda sanitaria territoriale di Macerata cambieranno le sedi dove sarà possibile vaccinarsi contro il Covid 19.

Bisognerà recarsi presso gli ambulatori del Servizio Igiene e Sanità pubblica della locale AST dislocati sul territorio, nello specifico a Civitanova Marche in Via Ginocchi nel quartiere San Giuseppe, a Piediripa di Macerata in Via Annibali 31/L e a Camerino presso l’Ospedale Santa Maria della Pietà.

Per prenotarsi è necessario collegarsi al seguente link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni.

da: AST Macerata