San Severino Marche, ultimata la nuova segnaletica stradale nel rione Di Contro Tra il ponte Bruno Taborro e via Fratelli Acciaccaferri

Il servizio Viabilità e segnaletica e la Polizia Locale del Comune di San Severino Marche hanno ultimato l’apposizione della nuova segnaletica, orizzontale e verticale, tra il ponte Bruno Taborro e l’intersezione con via Fratelli Acciaccaferri, nel rione Di Contro.

Con le modifiche alla viabilità, che prevedono il doppio senso di circolazione proprio in via Acciaccaferri e l’istituzione di uno stop che inviterà a fermarsi e dare precedenza sul ponte Taborro con la possibilità di svoltare a sinistra, destra e proseguire diritto; viene completata la rivoluzione del traffico che negli ultimi mesi ha interessato l’intera zona a ridosso del nucleo urbano cittadino dove sono presenti diversi istituti scolastici e dove, in alcune ore del giorno, si registra un intenso traffico che deve conciliarsi con la sicurezza degli studenti in movimento per entrare e uscire da scuola.