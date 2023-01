Civitanova Marche, sequestrati centinaia di profumi contenenti una sostanza tossica Denunciato il titolare del negozio

76 Letture Cronaca

Gli accertamenti svolti nei giorni scorsi a Civitanova Marche dalla Guardia di Finanza hanno portato alla scoperta di un gran numero di profumi contenenti una sostanza tossica.

In occasione dei controlli effettuati dalle Fiamme Gialle presso un negozio della città, infatti, sono state rinvenute ben 557 confezioni di profumi, prodotti utilizzando tra i vari ingredienti anche il Lilial: si tratta di un composto chimico, illegale nell’Unione Europea dal marzo del 2022 in quanto ritenuto potenzialmente pericoloso per la fertilità.

Tutti gli articoli in questione sono stati immediatamente posti sotto sequestro dalle forze dell’ordine, mentre il titolare dell’attività è stato invece denunciato.