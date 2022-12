Crollo in un’abitazione di Civitanova Alta Chiusa al traffico e transennata l'intera area circostante; la struttura era già stata dichiarata inagibile

Momenti di apprensione a Civitanova Marche nella giornata di mercoledì 7 dicembre: è infatti crollata una grotta facente parte di un’abitazione inagibile, situata al civico 37 di viale della Repubblica.

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il crollo, che fortunatamente non ha coinvolto direttamente nessuna persona. L’area circostante, compreso il tratto stradale posto di fronte alla casa, è stata chiusa e transennata dai tecnici comunali: la grotta, infatti, si estende proprio sotto la carreggiata. Dai primi rilevamenti, quanto accaduto non avrebbe prodotto danni significativi alla stabilità degli edifici attigui.