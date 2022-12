Ruba in un supermercato di Civitanova e aggredisce i poliziotti: arrestato L'uomo si era dato alla fuga dopo aver sottratto una bottiglia di whisky

Un 32enne di nazionalità pakistana è stato arrestato nella pomeriggio di mercoledì 30 novembre per aver aggredito alcuni poliziotti a Civitanova Marche.

La vicenda ha avuto inizio intorno alle ore 17.00, quando l’uomo – M.R. le sue iniziali – si è recato presso il supermercato Coal di via Carducci, dal quale ha trafugato una bottiglia di whisky per poi allontanarsi in tutta fretta.

Il furto non è però passato inosservato ai dipendenti dell’attività, che hanno quindi allertato la Polizia. Una volante ha rintracciato in pochi minuti il ladro, che alla vista degli agenti si è scagliato contro di loro, ferendone leggermente uno prima di essere bloccato.

Nella giornata di venerdì 2 dicembre il 32enne è finito davanti al giudice del Tribunale di Macerata, patteggiando una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione con sospensione della pena.