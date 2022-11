Investimento sulle strisce pedonali a Civitanova Marche, ferita una ragazza L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di domenica 6 novembre lungo corso Umberto I

Molto spavento ma nessuna grave conseguenza per la ragazza che, nella tarda mattinata di domenica 6 novembre, è stata investita da un’automobile nel centro di Civitanova Marche.

Intorno a mezzogiorno, la giovane stava attraversando corso Umberto I sulle strisce pedonali quand’è stata urtata da una vettura che stava transitando proprio in quel momento. Sul luogo dell’incidente si sono precipitati i sanitari del 118, i quali hanno sottoposto la ferita a tutti gli accertamenti del caso a bordo dell’ambulanza: per fortuna, la giovane protagonista della vicenda se l’è cavata con lievi ripercussioni, tanto da rendere superfluo il trasferimento in ospedale. Ad occuparsi dei rilievi relativi all’impatto sono stati i Carabinieri.