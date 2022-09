Quasi 90 i nuotatori che hanno scelto Sarnano per preparare la nuova stagione Presente anche il campione europeo Alessandro Ragaini

Anche il nuoto sceglie Sarnano per preparare la ormai imminente avvio della stagione agonistica 2022/2023. Sono ben 87 gli atleti dello Sport Village Pesaro e del Team Marche, che comprende le piscine di Falconara, Osimo, Moie e Jesi, che, insieme ai loro tecnici fino a sabato prossimo si alleneranno negli impianti sportivi sarnanesi.

La scelta è caduta su Sarnano, come spiegano i dirigenti delle società presenti, soprattutto per la grande disponibilità di strutture sportive come piscina, palestre e campo di atletica.

Fra i nuotatori presenti c’è anche Alessandro Ragaini che ha partecipato ai mondiali juniores a Lima in Perù ed è stato campione europeo nella staffetta 4×200 stile libero nuotando in 1’49″5: un risultato straordinario per un giovane della categoria Ragazzi.

Atleti, tecnici e dirigenti sono stati accolti dal sindaco Luca Piergentili che ha portato loro il saluto dell’amministrazione comunale e della Città di Sarnano che si conferma, giorno dopo giorno, punto di riferimento per tante discipline sportive grazie all’ampia offerta di strutture sportive e ricettive di indiscussa qualità.

da: Comune di Sarnano