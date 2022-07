Civitanova, furto al centro commerciale Cuore Adriatico: due i denunciati Due giovani di 19 e 20 anni sono stati sorpresi a rubare alcuni capi d'abbigliamento in un negozio

Due ragazzi di origini tunisine sono stati denunciati nei giorni scorsi dai Carabinieri di Civitanova Marche in relazione a un furto commesso presso il centro commerciale “Cuore Adriatico”.

I due, un 19enne e un 20enne residenti entrambi a Macerata, sarebbero entrati in un negozio di abbigliamento, per poi rimuovere i dispositivi antitaccheggio di alcuni articoli: in tal modo, avrebbero messo le mani su una refurtiva del valore di oltre 120 euro.

La coppia di ladri è tuttavia stata scoperta dalle forze dell’ordine: nei loro confronti è scattata una denuncia per il reato di furto aggravato in concorso. L’intero maltolto è stato riconsegnato al negozio da dov’era stato trafugato.