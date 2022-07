Nuovo appuntamento con il festival “Civitanova Danza” venerdì 8 luglio In scena al teatro Rossini lo spettacolo "Ritratto d'Artista"

Venerdì 8 luglio prosegue al Teatro Rossini la ventinovesima edizione di Civitanova Danza, festival dedicato al maestro Enrico Cecchetti, promosso da Comune di Civitanova Marche, Azienda Teatri di Civitanova e AMAT con il sostegno di Regione Marche e MiC.

Ritratto d’Artista è il titolo della serata, a Civitanova Marche in prima ed esclusiva regionale, un progetto in collaborazione con Fuori Programma Festival, in cui il coreografo di fama mondiale Jacopo Godani, formatosi presso il centro internazionale di danza di Maurice Béjart, Mudra a Bruxelles, presenta per la prima volta al pubblico italiano il proprio lavoro, spogliato da tutti gli orpelli scenici (costumi, luci, scenografia), in modo da evidenziare la ricerca filosofica e coreografica che vi soggiace. Tale ricerca è focalizzata a incoraggiare e sviluppare il potenziale dei performers attraverso un percorso concettualmente stratificato. Un lavoro che onora l’essere umano in tutta la sua complessità attraverso la capacità di osservazione e autocritica. Ritratto d’Artista ripercorre gli “highlights” dei lavori di successo creati da Godani negli ultimi anni. Spettacoli presentati nei grandi teatri del panorama internazionale, sotto l’ombrello della Dresden Frankfurt Dance Company, la compagnia della quale Godani è stato direttore artistico e coreografo dal 2015 e che lascerà nell’estate 2023.

Il programma della serata si apre con Hollow Bones (Excerpts) musiche di Ulrich Mueller & Siegfried Rössert (48Nord) con i danzatori Felix Berning, Roberta Inghilterra, Anne Jung, Amanada Lana, Zoe Lenzi, Gaizka Morales, David-Leonidas Thiel, Sam Young-Wright. Segue Kevin And Clay su musiche di Willian Walton 5 Bagatelles e Roland Dynes danzato da Kevin Beyer, Clay Koonar; Amanda musiche di Augustin Barrios Mangoré, Ulrich Mueller interpretato dalla danzatrice Amanda Lana; Gaizka and Roberta musiche di Toru Takemitsu, Ulrich Mueller con i danzatori Gaizka Morales, Roberta Inghilterra; Bach Off! musiche Johann Sebastian Bach danzatori Felix Berning, Kevin Beyer, Roberta Inghilterra, Anne Jung, Clay Koonar, Amanada Lana, Zoe Lenzi, Gaizka Morales, David-Leonidas Thiel, Sam Young-Wright. Conclude la serata High Breed (Excerpts) musiche di Ulrich Mueller & Sigfried Rössert (48 Nord) e danza affidata a Felix Berning, Roberta Inghilterra, Anne Jung, Amanada Lana, Zoe Lenzi, Gaizka Morales, David-Leonidas Thiel, Sam Young-Wright.

Nato a La Spezia, Jacopo Godani ha iniziato a studiare danza classica e tecniche di danza moderna. Nel 1986 Godani prosegue gli studi presso il centro internazionale di danza di Maurice Béjart, Mudra a Bruxelles. Dal 1991 al 2000 è stato un solista di spicco del Ballet Frankfurt di William Forsythe e ha collaborato con Forsythe alla creazione coreografica di molti dei brani più rappresentativi del Ballet Frankfurt. Ha coreografato per le più importanti compagnie internazionali come: Royal Ballet Covent Garden, Compañía Nacional de Danza, Nederlands Dans Theater, Royal Danish Ballet, Ballet British Columbia, Le Ballet du Capitole de Toulouse, Teatro alla Scala, Sydney Dance Company, Israeli Opera Ballet & Suzanne Dellal Centre, Het Nationale Ballet, Aterballetto, Les Ballets de Monte Carlo e molti altri. Dal 2015 è stato nominato direttore artistico e coreografo della Dresden Frankfurt Dance Company.

Civitanova Danza prosegue fino al 4 agosto con altri sei spettacoli, artisti italiani e internazionali, prime assolute a conferma dello slogan “Civitanova danza tutto” che accompagna da qualche anno la manifestazione, a testimonianza da un lato all’aspirazione a riunire in sé i rappresentanti del mondo e delle diverse culture, dall’altro alla tensione a una onnicomprensività dello sguardo per i diversi stili e linguaggi con cui la danza si esprime. Programma completo su www.civitanovadanza.com.

Info e biglietti (da 8 a 20 euro): biglietteria del Teatro Rossini 0733 812936, AMAT 071 2072439 e biglietterie circuito vivaticket. Inizio spettacolo ore 21.30.