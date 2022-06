Civitanova Marche, 33enne in ospedale dopo una brutta caduta in moto L'incidente ha avuto luogo domenica 19 giugno

Un uomo di 33 anni è rimasto gravemente ferito a seguito dell’incidente stradale che lo ha visto coinvolto domenica 19 giugno nei dintorni di Civitanova Marche.

Intorno alle 19.30, l’individuo in questione era in moto in contrada Asola quando, per cause tutt’ora sconosciute, ha perso il controllo del suo mezzo per poi cadere rovinosamente sull’asfalto. Il sinistro non avrebbe interessato altri veicoli.

Raggiunto sul posto dal personale sanitario del 118, il centauro è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Rimasto privo di sensi per diversi minuti, egli si è leggermente ripreso una volta in ospedale, tanto da non essere ritenuto in pericolo di vita.