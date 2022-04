Matelica, venerdì 8 aprile spettacolo alla scoperta delle “Marche di Dante” Appuntamento alle 21.15 presso il teatro Piermarini

La stagione del Teatro Piermarini di Matelica promossa dal Comune con l’AMAT e con il sostegno della Regione Marche e del MiC si arricchisce di un nuovo appuntamento, venerdì 8 aprile con Quel paese che siede tra Romagna e quel di Carlo. Le Marche di Dante con Luca Di Dio, relatore, Lucia Ferrati e Nicola Nicchi, voci dei versi, Monica Micheli, arpa.

Nato da un lavoro di ricerca portato avanti dal prof. Luca Di Dio fin dal 1999 all’interno del suo lavoro di docenza e ricerca educative, Dante e le Marche è un percorso letterario che racconta il territorio marchigiano attraverso passi noti e meno noti della Divina Commedia. Una sorta di parco letterario “virtuale” (non per nulla nel 2005 è diventato un CD Rom con il contributo della Regione Marche) che unisce oltre 40 comuni, grandi e piccoli, nel fascino delle citazioni, dei riferimenti danteschi, degli studi e delle narrazioni che da secoli rendono immortale il “sommo poeta”.

Il commento del prof. Di Dio fa da bordone ai versi del sommo poeta interpretati dagli attori Lucia Ferrati e Nicola Nicchi, accompagnati dagli interventi all’arpa del Maestro Monica Micheli.

Lo spettacolo ha debuttato nel settembre del 2021 nella suggestiva cornice dello scriptorium del monastero di Fonte Avellana. Apecchio, Cagli, Carpegna e Gradara sono le altre città dove lo spettacolo è andato in scena per il pubblico delle scuole e per la cittadinanza, riscuotendo sempre grande apprezzamento.

Biglietti: posto unico numerato 10 euro, ridotto studenti 7 euro. Per informazioni biglietteria Teatro Piermarini tel. 0737 85088, AMAT 071 2072439. Vendita biglietti online su www.vivaticket.com e biglietterie del circuito. Inizio spettacolo ore 21.15.