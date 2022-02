Al teatro Verdi di Pollenza arriva lo spettacolo “Fiori d’acciaio” L'appuntamento è per giovedì 24 febbraio alle ore 21.15

55 Letture Cultura e Spettacoli

Tosca D’Aquino, Rocío Muñoz Morales, Emanuela Muni e Emy Bergamo sono le protagoniste di “Fiori d’acciaio”, la commedia di Robert Harling messa in scena con la regia di Michela Andreozzi che giovedì 24 febbraio al Teatro Verdi apre la stagione di prosa proposta dal Comune di Pollenza e l’AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche.

«“Fiori d’acciaio”, nella sua versione cinematografica — scrive la regista Michela Andreozzi nelle note di presentazione dello spettacolo — è uno dei romanzi di formazione che hanno accompagnato la mia prima giovinezza. Più della letteratura, o forse in modo più efficace, il cinema mi ha insegnato gli infiniti modi di affrontare la vita e “Fiori d’acciaio” mi ha spiegato la famosa solidarietà femminile. Che, tradotto in azione, significa conservare la propria identità, ritagliarsi un ruolo nel mondo, costruirsi uno spazio, intessere delle relazioni o alimentare dei conflitti e, malgrado tutto, essere capaci di unirsi. “Fiori d’acciaio” è l’occasione di costruire, una banda di soliste in grado di suonare insieme ma di battere in volata quando serve; disegnare personaggi anche estremi ma capaci di ascoltarsi, o di imparare ad accogliersi senza snaturarsi. E poi c’è l’affetto. Se c’è una cosa che le donne sanno fare, è essere terribili, spietate e capaci di affrontarsi, insomma, dei fiori di acciaio, senza mai smettere di amare». Lo spettacolo è prodotto da Francesco Bellomo per Corte Arcana Isola Trovata.

Biglietti primo settore euro 22, secondo settore e ridotto di primo settore euro 18,00. Info e prenotazione telefonica al Botteghino del Teatro Verdi, tel. 0733/549936 oppure dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 dei giorni feriali al cellulare 349/4730823. Biglietti per gli spettacoli possono essere acquistati su www.vivaticket.com.

Informazioni: AMAT 071/2075880, Teatro Verdi tel. 0733/549936 e 349/4730823 o Ufficio Cultura del Comune di Pollenza tel. 0733/548707.

Inizio spettacoli ore 21.15.



L’ingresso a teatro è consentito nel rispetto delle normative vigenti di sicurezza sanitaria con green pass rafforzato e mascherina Ffp2 indossata.