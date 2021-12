Tolentino, tutto pronto per il programma natalizio nel quartiere di viale Vittorio Veneto La prima iniziativa, il Presepe Vivente dei Bambini, si terrà domenica 19 dicembre al parco Grande Torino

Anche nel quartiere di Viale Vittorio Veneto a Tolentino sono state accese le luminarie installate dai volontari del Consiglio di Quartiere Viale Vittorio Veneto, Trento e Trieste e zona S. Egidio, ricordando i molti appuntamenti in calendario.

Il primo appuntamento è per domenica 19 dicembre alle ore 15 presso il Parco Grande Torino con il Presepe Vivente dei Bambini. L’iniziativa è alla sua seconda edizione, realizzata su proposta delle residenti Barbara Morè, Anna Benigni e Laura Catasta. Più di 40 bambini rappresenteranno le principali scene della natività all’interno di un percorso itinerante nel parco. Sono previsti anche laboratori per bambini, letture natalizie in lingua inglese e l’arrivo di Babbo Natale che donerà i giocattoli del progetto Ri-Gioco (ideato dal Consiglio di Quartiere per educare i bimbi alla condivisione e allo scambio di giocattoli usati, igienizzati e in buono stato), con il Patrocinio del Comune di Tolentino.

La seconda iniziativa in programma è il caffè letterario ‘Il pacco di Natale’ in programma martedì 28 dicembre alle ore 18.00 presso il Bar Urban Reef, durante il quale ci si intratterrà con letture spensierate in ricordo del Maestro Piero Ciarapica.

Il terzo e il quarto appuntamento sono a cura della Parrocchia Santa Famiglia: domenica 26 dicembre alle ore 16.00 al Parco della Parrocchia è previsto il Presepe Vivente del Catechismo, realizzato dai ragazzi; mentre è già attivo il tradizionale ‘Galà dei Presepi’, giunto alla sua nona edizione, ideato da don Diego Di Modugno ed Andrea Crocenzi e coadiuvato dai catechisti della Parrocchia e dai volontari del Consiglio di Quartiere. La premiazione dei presepi più votati online e dalla giuria è prevista per domenica 2 gennaio 2022 alle ore 17.00 presso il Cine-Teatro Don Bosco.

Tutti gli eventi sono rispettosi della normativa anti Covid-19 vigente.

Le installazioni realizzate nel quartiere sono: l’illuminazione di un albero del Parco Grande Torino come segno di presenza e in preparazione del Presepe Vivente dei Bambini di domenica 19 dicembre. Ed un Parco Magico Luminoso: un grande lavoro di dedizione che ci ha portato ad illuminare per il Natale tutte le casette dei folletti del Parco Magico! Questo è stato possibile anche grazie al contributo di Antincendio Tolentino SRL e di Luciano Governatori.

Per queste installazioni in particolare si ringraziano Giuliano Ciccioli e Sante Romagnoli, che con maestria hanno realizzato l’illuminazione del Parco Magico; Fabiano Gobbi, Maurizio Carletta, Andrea Pallotti, Nicola Pizzulli, Emanuele Della Ceca, Paolo Vichi, Antonella Baldoni e Chiara Ramo che hanno decorato i principali punti di snodo del quartiere e l’Alberello di Natale in zona S. Egidio.