Il teatro Lauro Rossi di Macerata ospita lo spettacolo “Inferno” L'appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 5 dicembre

Domenica 5 dicembre al Teatro Lauro Rossi di Macerata appuntamento per tutta la famiglia con Inferno di Kinkaleri, spettacolo liberamente tratto da La Divina Commedia di Dante Alighieri consigliato a spettatori da 8 anni, proposto nel cartellone promosso dal Comune di Macerata con l’AMAT, contributo di Regione Marche e MiC.

Alla Commedia si sono dedicati artisti di ogni genere ed espressione, sotto diverse forme e visioni. Anche Kinkaleri arriva a questa prova, con un’opera dedicata ai più piccoli con l’obiettivo principale di condurli in un grande viaggio di trasformazione, dalle tenebre alla luce. Inferno trasporta il giovane pubblico nell’essenza del racconto dantesco, un’avventura grandiosa in un universo indescrivibile attraverso gironi infernali e visioni fantastiche, fra peccatori e demoni, un mondo che cela ancora forti emozioni e che non smette di affascinare. Come per le altre opere dedicate alle nuove generazioni, Kinkaleri utilizza la sua vocazione all’esplorazione dei linguaggi della scena come fulcro di un’esperienza da condividere. Come un film horror, d’avventura, o un romantico melò, tra demoni fatali e angeli svelati senza tempo.

Il progetto dello spettacolo è di Kinkaleri /Massimo Conti, Marco Mazzoni, Gina Monaco, gli interpreti sono Daniele Bonaiuti, Marco Mazzoni, le luci sono di Giulia Broggi, la produzione è di KLm_Kinkaleri 2021, in collaborazione con Teatro Metastasio di Prato, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con il sostegno di Regione Toscana, Ministero della Cultura, spazioK. Prato.

Per informazioni e biglietti (5 euro): biglietteria dei Teatri 0733 230735, AMAT 071 2072439. Inizio spettacolo ore 17.