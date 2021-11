Si avvicina l’inaugurazione della mostra “Fossili, il passato ritrovato” a Serrapetrona L'appuntamento è fissato a sabato 6 novembre

57 Letture Cultura e Spettacoli

Sabato 6 novembre a Serrapetrona verrà inaugurata la mostra paleontologica “Fossili, il passato ritrovato”, straordinaria raccolta di reperti dall’inestimabile valore scientifico. Un evento voluto dal Comune di Serrapetrona, sostenuto dalla Regione Marche e realizzato grazie all’apporto scientifico della Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Scienze della Terra; la mostra ha ricevuto inoltre il sostegno di: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, Unione Montana dei Monti Azzurri, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, Fondazione Claudi e Fìdoka. L’appuntamento è alle ore 16 alla Chiesa di San Francesco dove sono in programma gli interventi istituzionali e la presentazione dell’esposizione a cura del professor Umberto Nicosia della Sapienza Università di Roma. Seguirà a Palazzo Claudi l’apertura ufficiale della mostra con visita guidata.

Dopo le esposizioni del 2010, 2012 e 2017, si apre il quarto capitolo nel percorso di valorizzazione del cosiddetto “tesoro di Serrapetrona”, che raccoglie reperti archeologici, paleontologici e numismatici provenienti dal sequestro nel 2006 di una collezione privata.

La nuova mostra invita ad immergersi in un appassionante viaggio nel tempo grazie alla guida di antichissimi e preziosi narratori di mondi perduti: i fossili, ovvero resti o tracce di organismi animali o vegetali del passato conservati negli strati della crosta terrestre. Sono esposti circa 50 esemplari provenienti da tutto il mondo, appartenenti ad ere lontanissime (fino a 500 milioni di anni fa) sino ad epoche più recenti. Tra i fossili più sorprendenti, l’enorme uovo dell’ “uccello-elefante”, creatura estinta che poteva raggiungere i 3 metri di altezza, o lo scheletro di un piccolo dinosauro del Cretaceo inferiore (tra i 145 e i 99 milioni di anni fa) che testimonia come spesso questi animali fossero in realtà di dimensioni ridotte.

Per l’ingresso alla Chiesa di San Francesco e a Palazzo Claudi è necessario il green pass.

“Fossili, il passato ritrovato”

Serrapetrona (Mc), Palazzo Claudi

Dal 6 novembre 2021 al 31 dicembre 2022

Orario di visita: il sabato dalle ore 15.30 alle 18.30; domenica e festivi dalle ore 10,30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; negli altri giorni su prenotazione.

Ingresso: gratuito

Info: 0733 908321 (Comune di Serrapetrona), facebook Fossili, il passato ritrovato