Ripresa l’attività associativa dell’Università della terza età dell’Alto Maceratese L'inizio dei corsi è previsto per il mese di novembre

Da oggi riprende l’attività associativa dell’Uteam, l’Università della terza età dell’alto Maceratese, dopo la forza pausa imposta dal Covid-19. La sede centrale dell’associazione, sita in via Salimbeni al civico numero 6, sarà aperta insieme alle sedi coordinate di Camerino, Castelraimondo, Cingoli, Fiastra, Fiuminata, Pieve Torina, Castelsantangelo sul Nera, Treia e Valfornace.

A San Severino Marche per l’anno in corso e per il 2022 sono previsti percorsi didattici in ambito linguistico (inglese, lingua e cultura spagnola), in ambito psicomotorio (ginnastica dolce, pilates fisios, aquagym e fitness, training autogeno, potenziamento della memoria). Nel campo dell’informatica si attiveranno corsi di alfabetizzazione informatica e di interazione remota, programmi di grafica. E poi rieducazione alla scrittura, pittura, canto corale, ricamo, dizione e recitazione. Inoltre saranno organizzate conferenze a tema nonché incontri con l’autore e con esperti di settore. L’attività didattica ed educativa, comprese le visite guidate intese come didattica complementare, faranno capo alla direttrice dei corsi, la professoressa Anna Vissani.

Il Rettore, professor Giammario Borri, dà la propria disponibilità, come nei precedenti anni, a incontri di approfondimento tematici con gli iscritti.

L’orario di apertura degli uffici della sede di San Severino è il seguente: lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 8,15 alle 12,30; martedì-giovedì dalle ore 16 alle ore 18.30. Da novembre avranno inizio tutte le attività nella sede centrale e in quelle coordinate. Tali attività saranno svolte nel rispetto delle norme di legge in vigore per contrastare la pandemia. La quota di iscrizione annuale resta confermata, come negli anni precedenti, a 90 euro. E’ stata ridotta l’integrazione ai corsi di piscina per l’intero anno accademico da 40 a 20 euro annuali.

Il calendario e i programmi saranno disponibili in segreteria e consultabili anche sul sito www.uteam3.it.