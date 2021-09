Spaccio di cocaina e hashish, giovane di 22 anni arrestato a Potenza Picena Denunciata per lo stesso reato la sua convivente

Nella giornata di lunedì 13 settembre la Guardia di Finanza ha tratto in arresto un 22enne residente a Potenza Picena, sul quale gravavano forti sospetti riguardo una possibile attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Avvalendosi dell’aiuto di un’apposita unità cinofila, le Fiamme Gialle del comando di Civitanova Marche si sono presentate alla porta del giovane, nella cui abitazione sono stati scoperti poco più di 18 grammi di cocaina.

In seguito, le forze dell’ordine hanno passato al setaccio anche l’appartamento abitato dai genitori del 22enne, che a loro insaputa detenevano in casa propria circa 18 grammi di hashish: nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti anche due bilancini di precisione e 1.775 euro in banconote di vario taglio.

Di fronte al giudice del Tribunale di Macerata, il ragazzo ha patteggiato una condanna a un anno e otto mesi di reclusione per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: denunciata per il medesimo reato la sua ragazza di 18 anni.